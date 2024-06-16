نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جنوب البيرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد معهد الجيوفيزياء البيروفي، يوم الأحد، أن زلزالا بقوة 6.3 درجة ضرب جنوب البلاد، فيما لم ترد أي أنباء حتى الآن عن أضرار بشرية أو مادية.

وأوضح المعهد الوطني للجيوفيزياء: "ضربت هزة بقوة 6.3 درجات منطقة أريكيبا في جنوب البيرو الأحد".

وأضاف: "وقعت هزة أرضية مركزها في المحيط الهادئ، قرب مقاطعة كارافيلي في منطقة أريكيبا على عمق 25 كيلومترا".

ولم تصدر السلطات تحذيرا من حدوث تسونامي، أو وقوع أضرار جراء الهزة.