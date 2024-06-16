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زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جنوب البيرو

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جنوب البيرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد معهد الجيوفيزياء البيروفي، يوم الأحد، أن زلزالا بقوة 6.3 درجة ضرب جنوب البلاد، فيما لم ترد أي أنباء حتى الآن عن أضرار بشرية أو مادية.

وأوضح المعهد الوطني للجيوفيزياء: "ضربت هزة بقوة 6.3 درجات منطقة أريكيبا في جنوب البيرو الأحد".

وأضاف: "وقعت هزة أرضية مركزها في المحيط الهادئ، قرب مقاطعة كارافيلي في منطقة أريكيبا على عمق 25 كيلومترا".

ولم تصدر السلطات تحذيرا من حدوث تسونامي، أو وقوع أضرار جراء الهزة.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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