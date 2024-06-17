جدة - نرمين السيد - وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن الولايات المتحدة وشركاءها لن يتراجعوا عن تجميد أصول روسيا حتى تدفع ثمن الأضرار التي ألحقتها بأوكرانيا.





وأضافت وزيرة الخزانة، أن "موافقة مجموعة السبع والشركاء على تقديم قرض بقيمة 50 مليار دولار من أرباح فوائد الأصول الروسية المجمدة سيضمن منح كييف ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار سنويا". وتابعت: "أننا في معركة إرادة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو يعتقد أن تحالفنا سوف ينهار وأننا لن نستمر في تزويد أوكرانيا بالمواد التي تحتاجها لخوض هذه الحرب والحفاظ على استمرار اقتصادها.. وما قمنا به طريقة لإظهار أن لدينا القدرة على القيام بذلك".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الخزانة الأمريكية: لن نتراجع عن تجميد أصول روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.