العالم اليوم - الحجاج يواصلون رمي الجمرات وسط حر شديد

انتم الان تتابعون خبر الحجاج يواصلون رمي الجمرات وسط حر شديد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 يونيو 2024 02:22 مساءً - بدأت جموع الحجيج في ساعات الصباح الباكر اليوم الإثنين، رمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق هربا من حرارة الصيف الشديدة في وقت الظهيرة والتي أصابت مئات الحجيج بضربة شمس.

وانخفضت أعداد الحجاج على الطرق المؤدية إلى موقع رمي الجمرات صباح الاثنين بشكل ملحوظ مقارنة بمناسك الأحد.

وتقام مناسك الحج وسط حرارة الصيف المرتفعة، والتي من المتوقع أن تصل إلى 49 درجة مئوية في مكة والأماكن المقدسة بالمدينة وما حولها، وفقا للمركز الوطني السعودي للقياس والتقويم.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية أن أكثر من 2760 حاجا أصيبوا بضربات الشمس والإجهاد الحراري يوم الأحد مع بداية رمي الجمرات.

أعلن الأردن، الأحد، وفاة 14 حاجا أردنيا متأثرين بضربة الشمس أثناء أداء فريضة الحج.

وتم نشر قوات الأمن والمسعفين والمستجيبين الأوائل في منى وما حولها، خاصة على الطرق والمناطق المفتوحة لمساعدة الحجاج.

وأدى أكثر من 1.83 مليون مسلم فريضة الحج لعام 2024، وهو أقل بقليل من العدد المسجل العام الماضي البالغ 1.84 مليون، وفقا لمسؤولين سعوديين.

ومن المقرر رمي الجمرات للمرة الثالثة يوم الثلاثاء، قبل طواف الوداع.