العالم اليوم - مبابي ورفاقه يسعون للسيطرة والنمسا تبحث عن المفاجأة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 يونيو 2024 02:22 مساءً - تلتقي النمسا وفرنسا في مباراتهما الأولى ضمن المجموعة الرابعة في بطولة يورو 2024 يوم الاثنين 17 يونيو، في مبارارة بين الطموح النمساوي أمام أقوى مرشح للقب.

وتشارك النمسا في نهائيات اليورو للمرة الرابعة، والثالثة على التوالي، لكنها تواجه أحد أكثر الفرق استقرارًا في أوروبا في مباراتها الافتتاحية. تشارك فرنسا في بطولة اليورو للمرة الحادية عشرة وقد وصلت إلى النهائي في ثلاث من آخر أربع بطولات كبرى - فازت بكأس العالم 2018 لكنها تعرضت لهزائم في نهائيات يورو 2016 وكأس العالم 2022. الاستثناء الوحيد لهذه السلسلة جاء في يورو 2020 عندما تم إقصاؤها من قبل سويسرا في دور الـ16.

تأهل الفريقان بشكل مبهر، حيث كانت النمسا على بُعد نقطة واحدة فقط من متصدري المجموعة بلجيكا، بينما كانت فرنسا لا تُقهر، حيث خسرت نقطتين فقط. ومع ذلك، يدرك كل منهما تمامًا أن المجموعة الرابعة صعبة التوقع، مع مباريات ضد بولندا وهولندا في المستقبل. لذا، سيكون من الضروري بدء البطولة بنجاح.

التشكيلات المحتملة:

النمسا: بنتز؛ بوش، دانسو، ووبر، مويني؛ سيوالد، جريليتش؛ لايمر، سابيتزر، بومغارتنر؛ جريجوريتش

فرنسا: مانيان؛ كوندي، ساليبا، أوباميكانو، هيرنانديز؛ جريزمان، كانتي، رابيو؛ ديمبيلي، تورام، مبابي

حصان اليورو السابق

في مواجهة أصعب مجموعة ومباراة افتتاحية، تتجه النمسا لتأكيد دورها كحصان أسود في اليورو. بعد وصولها إلى مرحلة خروج المغلوب لأول مرة في يورو 2020، تريد مرة أخرى إثبات أن دولة صغيرة يمكنها أن تحدث ضجة بين نخبة أوروبا. مع الجمع بين ذكاء رانجنيك على الخطوط الجانبية وواحد من أكثر الفرق توحيدًا في تاريخ البلاد، هناك اعتقاد بأن أسلوب كرة القدم عالي الكثافة للنمسا قد يسبب مشاكل حتى لفرنسا.

المرشح للقب

مع تصنيف الفريق كمرشح قبل البطولة من قبل العديد، كانت معسكرات الفرنسيين حريصة على نفي اقتراحات بأنهم يأخذون منافسيهم في المباراة الافتتاحية بخفة. ديشان متمرس في معرفة تفضيلات رانجنيك لضغط مكثف، لكن كما هو الحال دائمًا، يركز على كيفية إحداث أكبر عدد من المشاكل للخصوم. بوجود خط هجومي يتألف من ديمبيلي، تورام، ومبابي، توقع أن يظهر التفجر، الكيمياء والموهبة البحتة الطريق أمام الديوك.

ما قاله المدربون

رالف رانجنيك، مدرب النمسا: "نحن نلعب ضد أحد أكبر، وربما أكبر، المرشحين للبطولة. نحن نلعب ضد وصيف بطل العالم، وبالتأكيد الأمة التي تمتلك أفضل فريق وأفضل مهاجمين. يجب أن نلعب بأفضل مستوى لدينا. من الضروري أن نكون شجعانًا ومقتنعين بقوتنا. الأجواء في الفريق رائعة والجميع جاهزون."

ديدييه ديشان، مدرب فرنسا: "لقد راقبنا آخر أربع مباريات للنمسا. لدينا تحليل فيديو لما سنواجهه. ما كان مشتركًا في كل تلك المباريات هو الكثافة. بالطبع، لديهم جودة وموهبة، لكن قوة النمسا تكمن في القدرة على تطبيق الكثافة والضغط. وهم يستخدمون العمودية بشكل جيد في طريقة لعبهم. هذه هي المباراة الأولى وعلينا أن نكون مركزين."