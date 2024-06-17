جيش الاحتلال يعترف بخسائره في غزة

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جدة - نرمين السيد - إصابات في صفوف جيش الاحتلال
وقال جيش الاحتلال، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن 3848 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بدء الحرب في غزة، 1942 منهم خلال العملية البرية.
كما أعلن أن 662 ضابطا وجنديا قتلوا و582 أصيبوا بجروح خطيرة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر، مشيرا إلى أن هناك 241 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج بعد إصابتهم في معارك غزة، 28 منهم مصابون بجروح خطيرة.
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