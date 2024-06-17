رقم صادم.. حصيلة جديدة لشهداء القصف الإسرائيلي على غزة

جدة - نرمين السيد - جنب من تشييع أحد شهداء غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37347 شهيدا و85372 مصابا منذ 7 أكتوبر، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب القناة الإخبارية، قالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 10 شهداء و73 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية. ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع تواليًا، حيث تقدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي نحو حي تل السلطان شمالي رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، في حين يتواصل قصف مدفعي وجوي عنيف على عدد من المناطق في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

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