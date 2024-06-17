الاحتلال يحرق ويدمر المنازل وسط مدينة رفح الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - رفح الفلسطينية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن الاحتلال الإسرائيلي أحرق ودمر عددا من المنازل عند دوار العودة وسط مدينة رفح الفلسطينية.





وبحسب القناة الإخبارية، استشهد فلسطيني وأصيب آخر في قصف إسرائيلي استهدف خربة العدس شمال رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة. وقبل قليل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37347 شهيدا و85372 مصابا منذ 7 أكتوبر.

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