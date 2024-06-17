مقتل مسؤول في حزب الله جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان

جدة - نرمين السيد - غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بمقتل مسؤول ميداني في حزب الله جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة سلعا جنوبي لبنان.





وبحسب الإعلام اللبناني، وقع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدتي كفر حمام وشبعا جنوبي البلاد. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أكد إن تصاعد هجمات حزب الله يمكن أن تكون لها عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة بأكملها، مؤكدا أن إطلاق النار المكثف عبر الحدود من حزب الله اللبناني على إسرائيل قد يؤدي إلى تصعيد خطير.

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