الكرملين: محادثات الناتو بشأن نشر أسلحة نووية تمثل تصعيدا للتوتر

قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن "محادثات الناتو بشأن نشر مزيد من الأسلحة النووية تمثل تصعيدا للتوتر"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، قد أكد أن الحلف يجري محادثات لنشر المزيد من الأسلحة النووية وإخراجها من المستودعات ووضعها في حالة الاستعداد، وذلك في مواجهة تهديد متزايد من روسيا والصين، بحسب القناة الإخبارية.

وقال ستولتنبرج، إن هناك مشاورات تجري بين الأعضاء لاستخدام الوضوح حول الترسانة النووية للحلف رادعاً.