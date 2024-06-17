الكرملين: محادثات الناتو بشأن نشر أسلحة نووية تمثل تصعيدا للتوتر

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جدة - نرمين السيد - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وكان ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، قد أكد أن الحلف يجري محادثات لنشر المزيد من الأسلحة النووية وإخراجها من المستودعات ووضعها في حالة الاستعداد، وذلك في مواجهة تهديد متزايد من روسيا والصين، بحسب القناة الإخبارية.
وقال ستولتنبرج، إن هناك مشاورات تجري بين الأعضاء لاستخدام الوضوح حول الترسانة النووية للحلف رادعاً.
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