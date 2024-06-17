المبعوث الأمريكي هوكشتاين يزور لبنان غدا

جدة - نرمين السيد - الموفد الرئاسي الأمريكي آموس هوكشتاين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص آموس هوكشتاين، يزور لبنان غدا، ويلتقي عددا من المسؤولين لبحث سبل خفض التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.





وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أكد إن تصاعد هجمات حزب الله يمكن أن تكون لها عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة بأكملها، مؤكدا أن إطلاق النار المكثف عبر الحدود من حزب الله اللبناني على إسرائيل قد يؤدي إلى تصعيد خطير. ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى دانيال هاجارى قوله: "تزايد اعتداء حزب الله يقودنا إلى حافة ما يمكن أن يكون تصعيدا أوسع نطاقا، والذى يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة بأكملها".

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