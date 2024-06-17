اشتباكات عنيفة بمدينة رفح الفلسطينية بعد توغل آليات الاحتلال

جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال الإسرائيلي

أفاد الإعلام الفلسطيني، بوقوع اشتباكات عنيفة في مخيم الشابورة بمدينة رفح الفلسطينية بعد توغل عدد من آليات الاحتلال، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقبل قليل، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن الاحتلال الإسرائيلي أحرق ودمر عددا من المنازل عند دوار العودة وسط مدينة رفح الفلسطينية. وبحسب القناة الإخبارية، استشهد فلسطيني وأصيب آخر في قصف إسرائيلي استهدف خربة العدس شمال رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة. ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع تواليًا، حيث تقدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي نحو حي تل السلطان شمالي رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، في حين يتواصل قصف مدفعي وجوي عنيف على عدد من المناطق في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

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