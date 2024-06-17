زعيم المعارضة الإسرائيلية: كان يجب حل الحكومة بدلا من مجلس الحرب

جدة - نرمين السيد - يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية

قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، إنه "كان يجب حل الحكومة بدلا من حل مجلس الحرب"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وابلغ نتنياهو، وزراء الحكومة بإلغاء مجلس الحرب بعد طلب بن غفير الانضمام إليه. وكان إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، قد صرح في وقت سابق، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يغير عادته المدانة في استبعاده من المشاورات الأمنية. وأكد في تصريحات، أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "حجج نتنياهو" انتهت، ولا يستطيع الاختباء خلف جانتس وآيزنكوت.

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