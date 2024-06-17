أمطار غزيرة على مشعر منى والحرم المكي (صور)

جدة - نرمين السيد - أمطار غزيرة على مشعر منى والحرم المكي

تساقطت أمطار، اليوم الإثنين، على الحرم المكي ومشعر منى بشدة تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة.





كان المركز الوطني للأرصاد السعودي، قد توقع في وقت سابق، طقسا غائما جزئيا على مكة المكرمة ومشعر منى. وسُجلت أعلى درجات حرارة منذ بداية موسم الحج في المشاعر المقدسة اليوم، حيث وصلت إلى 49 درجة مئوية.

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