أونروا: الأعمال القتالية مستمرة في رفح وجنوب غزة رغم الإعلان عن وقف تكتيكي

جدة - نرمين السيد - قصف غزة قال المفوض العام لوكالة "الأونروا"، إن الأعمال القتالية مستمرة في رفح الفلسطينية وجنوب قطاع غزة رغم إعلان جيش الاحتلال عن وقف تكتيكي للعمليات العسكرية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".



كان الجيش الإسرائيلي قد أوضح، في بيان له، أنّ هدنة تكتيكية محلية في الأنشطة العسكرية لأهداف إنسانية ستطبق من الساعة 8:00 إلى الساعة 19:00 كل يوم وحتى إشعار آخر، انطلاقًا من معبر كرم أبو سالم، وحتى طريق صلاح الدين ومن ثم شمالًا.

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