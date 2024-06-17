الرئيس الروسي يعفي 3 نواب لوزير الدفاع من مناصبهم

جدة - نرمين السيد - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعفى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، 3 نواب لوزير الدفاع من مناصبهم، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن الكرملين، أعلن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيبدأ زيارة إلى كوريا الشمالية غدا، وتستمر لمدة يومين.

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