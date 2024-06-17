وأضاف أمين سر حركة فتح، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أنه مطلوب من المؤسسات الدولية تطبيق القانون الدولي بخصوص الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون إلى إرهاب حقيقي كما يتعرض سكان غزة إلى كافة أشكال الإرهاب.
وتابع أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب كل المجازر بحق الشعب الفلسطيني بحسب التقارير الأممية وتقارير منظمات حقوق الإنسان.
وشدد على أنه يجب أن تأخذ محكمة العدل الدولية قرارا بحق الذين ارتكبوا المجازر في قطاع غزة وكل أشكال القتل والإرهاب والإبادة الجماعية.
وأوضح تيم أن القانون الدولي يجب أن يأخذ مجراه إما الآن أو لاحقا، مشيرا الى أن نتانياهو يريد أن يكون القرار بيده لأنه يعلم جيدا أنه سيذهب الى محاكمة داخلية وسيذهب الى المحكمة الجنائية الدولية للاقتصاص منه لارتكابه جرائم حرب.
وأكد أمين سر حركة فتح أنه رغم أن الاحتلال يواصل سياسة الضغط والتجويع إلا أن ذلك لن يثني الشعب الفلسطيني عن تحقيق آماله وطموحاته في تحقيق دولته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فتح: القانون الدولي يدين كل جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.