فتح: القانون الدولي يدين كل جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - قال أمين سر حركة فتح زياد تيم، إن القانون الدولي يدين كافة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.





وأضاف أمين سر حركة فتح، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أنه مطلوب من المؤسسات الدولية تطبيق القانون الدولي بخصوص الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون إلى إرهاب حقيقي كما يتعرض سكان غزة إلى كافة أشكال الإرهاب.

وتابع أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب كل المجازر بحق الشعب الفلسطيني بحسب التقارير الأممية وتقارير منظمات حقوق الإنسان.

وشدد على أنه يجب أن تأخذ محكمة العدل الدولية قرارا بحق الذين ارتكبوا المجازر في قطاع غزة وكل أشكال القتل والإرهاب والإبادة الجماعية.

وأوضح تيم أن القانون الدولي يجب أن يأخذ مجراه إما الآن أو لاحقا، مشيرا الى أن نتانياهو يريد أن يكون القرار بيده لأنه يعلم جيدا أنه سيذهب الى محاكمة داخلية وسيذهب الى المحكمة الجنائية الدولية للاقتصاص منه لارتكابه جرائم حرب.

وأكد أمين سر حركة فتح أنه رغم أن الاحتلال يواصل سياسة الضغط والتجويع إلا أن ذلك لن يثني الشعب الفلسطيني عن تحقيق آماله وطموحاته في تحقيق دولته.