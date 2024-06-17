متحدث جيش الاحتلال: سقوط مسيرة إسرائيلية في القنيطرة بسوريا

جدة - نرمين السيد - دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سقوط مسيرة إسرائيلية في القنيطرة بسوري، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه لا توجد مخاوف من تسرب معلومات منها.

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