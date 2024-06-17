إصابة 5 أشخاص بهجوم بـ«سكين» شرقي فرنسا بينهم اثنان في حالة خطرة

جدة - نرمين السيد - شرطة فرنسا - أرشيفية

أفادت مراسل القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، في نبأ عاجل، بأن 5 أشخاص أصيبوا في هجوم بـ"سكين" شرقي فرنسا، اثنان منهم حالتهما خطيرة.





يذكر أن عبدالغني العيادي مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي، قال إنه بحسب المعطيات الموضوعية في فرنسا، تشير بأن هناك نوعا من الضعف السياسي الداخلي بعد حل الجميع العامة وبعد الهزيمة النكراء في الانتخابات الأوروبية التي تلقاها إيمانويل ماكرون.

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