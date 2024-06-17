حماس: إحراق الاحتلال مبنى المغادرة بمعبر رفح الفلسطيني عمل إجرامي وهمجي

جدة - نرمين السيد - معبر رفح الفلسطيني

قالت حركة حماس، اليوم الإثنين، إن إقدام جيش الاحتلال على إحراق مبنى المغادرة بالجانب الفلسطيني لمعبر رفح والتسبب في خروجه تماما عن الخدمة هو عمل إجرامي وسلوك همجي يأتي في إطار حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضافت حماس، أن الاحتلال يتحمل تبعات هذه الجريمة التي تتسبب في قطع تواصل الفلسطينيين مع العالم الخارجي وحرمان آلاف المرضى والجرحى من السفر لتلقي العلاج في الخارج. ودعت حماس إلى تحرك دولي فاعل لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني وتسهيل دخول المساعدات الغذائية والإغاثية الطارئة للقطاع الذي يتعرض لحـ ـرب تجويع متعمدة.

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