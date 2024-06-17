جدة - نرمين السيد - غارات أمريكية

أعلن الإعلام الحوثي، أن طائرات أمريكية وبريطانية تشن غارات على مواقع في جزيرة كمران بمحافظة الحديدة غربي اليمن وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.





وكان الحوثيون، قد أعلنوا أمس الأحد، تنفيذ 3 عمليات ضد مدمرة أمريكية وسفينتين في البحرين الأحمر والعربي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلام حوثي: طائرات أمريكية وبريطانية تشن غارات على مواقع في جزيرة كمران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.