العالم اليوم - بمشاركة 40 سفينة.. روسيا تبدأ مناورات بحرية بالمحيط الهادئ

انتم الان تتابعون خبر بمشاركة 40 سفينة.. روسيا تبدأ مناورات بحرية بالمحيط الهادئ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 يونيو 2024 12:28 مساءً - بدأت روسيا، اليوم الثلاثاء، مناورات بحرية في المحيط الهادئ تشمل تدريبات على عمليات مضادة للغواصات وللضربات الجوية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان.

ويأتي هذا الإعلان قبيل زيارة يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكوريا الشمالية الثلاثاء بهدف إقامة شراكة استراتيجية بين موسكو وبيونغيانغ، اللتين تجمعهما "روابط الأخوة الراسخة لرفاق السلاح"، بحسب ما قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وتستمر هذه المناورات التي يشارك فيها حوالى 40 زورقا وقاربا وسفينة بالإضافة إلى نحو 20 طائرة ومروحية "من 18 إلى 28 يونيو في مياه المحيط الهادئ وبحر اليابان وأخوتسك" في أقصى الشرق الروسي، وفق ما أوضحت وزارة الدفاع الروسية.

ويظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة الكثير من السفن والغواصات تبحر قبالة بحر اليابان في فلاديفوستوك، الميناء الرئيسي للأسطول الروسي في المحيط الهادئ.

وأوضح البيان أن "المناورات، هذا العام، ستكون ثنائية للمرة الأولى بين أسطول بريمورسكي، الذي يضم قوات متنوعة من أسطول المحيط الهادئ والقيادة المشتركة للقوات في مناطق شمال شرق روسيا".

وأشارت قيادة الأسطول البحري الروسي في المحيط الهادئ، في بيانها، إلى أنه "سيتعين على البحارة إجراء تدريبات لصد هجمات الطائرات والقوارب المسيرة، وإجراء مجموعة من التدريبات القتالية العملية، وممارسة العمليات المضادة للغواصات، وتنظيم جميع أنواع الدفاع عن مفارز السفن أثناء المرور البحري، والإطلاق المشترك، بالإضافة إلى ضربات صاروخية ضد مجموعات بحرية وهمية للعدو".