مبعوث بايدن: نريد حلولا حاسمة للوضع على حدود لبنان وإسرائيل

جدة - نرمين السيد - قال آموس هوكشتاين، مبعوث الرئيس الأمريكي، عقب محادثاته في لبنان، اليوم الثلاثاء: "نمر بأوقات صعبة، ونريد حلولاً حاسمة للوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن "المدنيين وممتلكاتهم يتضررون بسبب استمرار التصعيد على الحدود اللبنانية مع إسرائيل"، منوهًا بأن "التهدئة على الحدود سيسمح بعودة السكان لجنوب لبنان وشمال إسرائيل".

وبحث قائد الجيش اللبناني مع المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين، تطورات الأوضاع على الحدود بين لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.

وفي سياق ذا صلة، قالت وسائل إعلام عبرية إن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق، بيني جانتس، أبلغ المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين، بأن الوقت للتوصل إلى اتفاق تسوية على الحدود مع لبنان ينفد.

وقال جانتس لمبعوث الرئيس الأمريكي: "إننا سندعم أي تحرك فعال لإزالة تهديد حزب الله".

وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يتواصل تصعيد جيش الاحتلال في جنوب لبنان، حيث قصف العديد من القرى والبلدات اللبنانية، واغتال العديد من قيادات حزب الله.

وفي أعقاب رد حزب الله على الهجمات الإسرائيلية، هدد جيش الاحتلال بأن تصاعد هجمات حزب الله يمكن أن تكون لها عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة بأكملها، مؤكدًا أن إطلاق النار المكثف عبر الحدود من حزب الله اللبناني على إسرائيل قد يؤدي إلى تصعيد خطير.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى دانيال هاجاري، إن "تزايد اعتداء حزب الله يقودنا إلى حافة ما يمكن أن يكون تصعيدا أوسع نطاقا، والذى يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة بأكملها".