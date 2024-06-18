نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس وزراء الهند: عيد الأضحى جزء لا يتجزأ من تراثنا متعدد الثقافات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي عن تهنئته للرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب جمهورية مصر العربية الصديق بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد رئيس الوزراء مودي في رسالته أن هذه المناسبة تذكرنا بقيم التضحية والرحمة والأخوة، وهي قيم ضرورية لبناء عالم ينعم بالسلام والشمول.

وشدد رئيس الوزراء الهندي أيضًا على أهمية هذا العيد بالنسبة للهند، مسلطًا الضوء على أن عيد الأضحى يعد جزء لا يتجزأ من تراث الهند متعدد الثقافات ويقوم الملايين من المواطنين الهنود المسلمين بالاحتفال بهذا العيد في جميع أنحاء البلاد في جو من البهجة والفرح.