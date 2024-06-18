العالم اليوم - هوكشتاين: واشنطن تريد تجنب حرب أكبر على حدود لبنان وإسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 يونيو 2024 01:25 مساءً - قال المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تسعى إلى تجنب اندلاع "حرب أكبر" بعد تصاعد إطلاق النار عبر الحدود بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على مدى الأسابيع الماضية.

ووصف هوكشتاين الوضع على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل بأنه "خطير"، وقال إن هذا هو السبب الذي دفع الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إرساله إلى لبنان.

وزار المبعوث لبنان ليوم واحد لعقد اجتماعات بعد زيارة قصيرة إلى إسرائيل.

وفي مؤتمر صحفي لهوكشتاين عقب مباحثات مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قال المبعوث الأميركي:

مقترح بايدن للتهدئة قبله الوسطاء وإسرائيل ويجب على حماس قبوله.

الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية "خطير" بعد التصعيد على مدى الأسابيع الماضية

النزاع بين حزب الله وإسرائيل استمر لوقت كاف ويجب وضع حلول حاسمة.

الولايات المتحدة تريد تجنب "حرب أكبر" على طول الحدود المتوترة بين لبنان وإسرائيل.

حل النزاع دبلوماسيا بين حزب الله وإسرائيل "ملح".

وقف إطلاق النار في غزة "قد ينهي أيضا الصراع" على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قالت، اليوم الثلاثاء، إن هوكشتاين يحمل إلى لبنان رسالة إسرائيلية شديدة اللهجة وأكثر خطورة بضرورة التفاوض ووقف التصعيد على الحدود.

وناقش قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، في اليرزة، مع هوكشتاين، بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات على الحدود الجنوبية.