العالم اليوم - الإمارات تحرز تقدما ملموسا في "التنافسية العالمية" لـ2024

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 يونيو 2024 01:25 مساءً - حققت دولة الإمارات تقدماً ملموساً في مؤشرات التنافسية العالمية للعام 2024، والصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية "IMD" في سويسرا، لتعزز بذلك مكانتها، كوجهة مفضلة للعيش والاستثمار والأعمال في العالم.

وأفاد تقرير IMD الصادر الثلاثاء، أن دولة الإمارات جاءت في المركز الأولى عربيا والـ7 عالمياً في "التنافسية العالمية"، لعام 2024، متقدمة بـ 3 مراكز عن عام 2023 الذي جاءت فيه في المركز الـ 10 عالمياً.

في غضون ذلك، أشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات، وكتب الشيخ محمد بن راشد على حسابه الرسمي على موقع إكس (تويتر سابقا): "في أحد أهم تقارير القوة التنافسية للدول الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، تقدمت دولة الإمارات 3 مراكز دولية وصولاً للمركز السابع عالمياً .. وجاءت ضمن العشرة الأوائل دولياً في أكثر من 90 مؤشراً رئيسياً وفرعياً ضمن تقرير التنافسية العالمي 2024".

وبالعودة لتقرير المعهد الدولي للتنمية الإدارية "IMD" قد أشار إلى أن الإمارات جاءت في المركز الثاني عالمياً في المؤشر الفرعي للأداء الاقتصادي للعام 2024، متقدمة بذلك بمركزين عن عام 2023، كما جاءت في المركز الـ10 في كفاءة الأعمال متقدمة بـ 6 مراكز عن عام 2023.

ووفقاً المعهد الدولي للتنمية الإدارية "IMD"، تقدمت دولة الإمارات أربعة مراكز في الكفاءة الحكومية لتحتل المرتبة الرابعة عالميا.