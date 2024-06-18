العالم اليوم - الهلال الأحمر: رصدنا نحو مليون إصابة بالأمراض المعدية في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 يونيو 2024 02:22 مساءً - قالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ، اليوم الثلاثاء، إنه تم رصد أكثر من مليون إصابة بالأمراض المعدية في قطاع غزة، خاصة التهاب الكبد الوبائي.

وحذرت فرسخ أيضا من انتشار أمراض أخرى بسبب المياه الملوثة في القطاع، وقالت "لدينا مخاوف من انتشار مرض الكوليرا بسبب المياه الملوثة في قطاع غزة".

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني:

المعاناة الإنسانية تتفاقم بسبب استمرار إغلاق معبر رفح.

الاحتلال يستهدف المدنيين في قطاع غزة حتى في أيام عيد الأضحى.

نشهد تدهورا في المنظومة الصحية جراء إغلاق معبر رفح ونقص الإمدادات الطبية.

إغلاق معبر رفح يمنع إجلاء الجرحى لتلقي العلاج خارج قطاع غزة.

رصدنا أكثر من مليون إصابة بالأمراض المعدية خاصة التهاب الكبد الوبائي.

لدينا مخاوف من انتشار مرض الكوليرا بسبب المياه الملوثة.

النفايات الصلبة تتكدس بين خيم النازحين في قطاع غزة والأوضاع البيئية كارثية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر "نحذر من خروج الأمور عن السيطرة في ظل حالة الانهيار للمنظومة الصحية وانتشار الأمراض"، مضيفة أيضا أن سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب سياسة التجويع.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد حذرت الأسبوع الماضي من تفاقم الأزمة الصحية في الضفة الغربية، حيث تؤدي القيود الصارمة والعنف والهجمات على المرافق الطبية إلى تعقيد الوصول إلى الرعاية.

ودعت الوكالة الأممية في بيان إلى "الحماية الفورية والفعالة للمدنيين والنظام الصحي في الضفة الغربية".