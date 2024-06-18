أسباب صعود اليمين المتشدد في انتخابات أوروبا‎ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - اليمين المتطرف

تشهد الانتخابات في أوروبا نجاحات ساحقة لليمين المتطرف والأحزاب المتشددة لعدة أسباب.





ويستعرض دوت الخليج أسباب صعود اليمين المتطرف في أوروبا في الإنفوجراف التالي:

ومن أبرز النتائج المترتبة على صعود اليمين المتطرف معاد الإسلام وعودة الصراع مع الحضارة الإسلامية.

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