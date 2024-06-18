العالم اليوم - الذهب يفقد بعض البريق وسط ترقب لبيانات أميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 يونيو 2024 03:24 مساءً - تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مع مواصلة المعدن النفيس التكيف بعد أن سجل مكاسب قوية في الآونة الأخيرة وترقب السوق لبيانات أميركية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للحصول على صورة أوضح للخطوات المقبلة بشأن خفض أسعار الفائدة.

تحركات الأسعار

انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2311.4 دولار للأونصة بحلول الساعة 09:42 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت أسعار الذهب ستة بالمئة عن أعلى مستوى قياسي عند 2449.89 دولار للأونصة الذي لامسته في 20 مايو في موجة مكاسب لوسيلة التحوط التي لا تدر عائدا، وذلك بسبب الرياح المعاكسة من قوة الدولار وارتفاع معدلات الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 29.18 دولار للأونصة تحت ضغط من تراجع أسعار الذهب والنحاس.

وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 968.23 دولار بينما تراجع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 879.35 دولار.