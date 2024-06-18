رئيس مجلس النواب اللبناني يشيد بدور مصر في وقف الحرب على غزة

أشاد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بدور مصر في ملف الوساطة وجهود وقف إطلاق النار في غزة، حسبما ذكر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأضاف أن مبعوث الرئيس الأمريكي آموس هوكشتاين، أشاد بجهود مصر في الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال آموس هوكشتاين، مبعوث الرئيس الأمريكي، عقب محادثاته في لبنان، إن "النزاع بين حزب الله وإسرائيل استمر لوقت كاف ويجب وضع حلول حاسمة".

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة من شأنه أن يؤدي أيضا إلى إنهاء التصعيد الحدودي بين لبنان وإسرائيل، مؤكدًا أن محادثاته في لبنان وإسرائيل هدفها تجنب تصعيد أكثر، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمكن أن يضع حدا للنزاع.

وتابع المبعوث الأمريكي: "مقترح الصفقة التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن، تضمن إنهاء الحرب في قطاع غزة"، مضيفا أن "مقترح بايدن للتهدئة قبله الوسطاء وإسرائيل ويجب على حماس قبوله".