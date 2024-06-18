جدة - نرمين السيد - أعلن حزب الله اللبناني، استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" داخل موقع حدب يارين في الجليل الغربي بمسيرة انقضاضية، مؤكدا أنه حقق إصابة مباشرة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وفي آخر المستجدات تسببت صواريخ حزب الله التي ارتفعت وتيرتها بالآونة الأخيرة بحرق أكثر من 12800 فدان من الغابات في مرتفعات الجولان والجليل الأعلى المحتلة، وفقًا لإحصائيات نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية. ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدر مطلع قوله، إن جزءًا كبيرًا من هذه الحرائق اندلع في الأسبوعين الماضيين. وباتت الحرائق سلاحًا في الصراع المستعر بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأشهر القليلة الماضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حزب الله يستهدف «ميركافا» إسرائيلية ويحقق إصابة مباشرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.