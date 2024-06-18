العالم اليوم - DP World رومانيا تضاعف قدرتها على شحن الحاويات بالبحر الأسود

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 يونيو 2024 04:25 مساءً - قال الرئيس التنفيذي لدى "دي بي ورلد رومانيا"، كوسمين كارستا، إن الشركة زادت لأكثر من المثلين قدرتها التشغيلية لشحن الحاويات في ميناء كونستانتا على البحر الأسود، بعد استثمار سيزيد حجم البضائع وعمليات الشحن.

ووسعت "دي بي ورلد رومانيا"، وهي جزء من "دي بي ورلد الإماراتية"، عملياتها في كونستانتا بإضافة مرافق شحن للمشروع تستخدم للمعدات عالية القيمة والمعقدة، فضلا عن محطة دحرجة يمكنها التعامل مع ما يصل إلى 80 ألف مركبة سنويا.

كما أكملت هذا العام بناء مركز لوجستي في غرب رومانيا، يربط قلب البلاد الصناعي عن طريق البر والسكك الحديدية بميناء كونستانتا حيث ستنشئ العام المقبل رصيفا إضافيا متعدد وسائل النقل.

وتبلغ تكلفة التحديثات ما يصل في المجمل إلى 130 مليون يورو (139.31 مليون دولار)، تتضمن منحا من الاتحاد الأوروبي.

وقال كارستا في مقابلة مع رويترز: "هناك عدد من التدفقات التجارية الجديدة التي نهتم بجذبها والحفاظ عليها بشكل دائم... وخصوصا تدفقات الإمدادات من وإلى تركيا وجورجيا، على الترتيب، إلى رومانيا وأوروبا".

وأضاف أن الحرب في أوكرانيا لم يكن لها سوى تأثير محدود على التكاليف بالنسبة لميناء كونستانتا.

وأضاف أنه على النقيض من ذلك، فإن هجمات الحوثيين من اليمن على السفن في البحر الأحمر تعني أن السفينة المتجهة إلى كونستانتا من آسيا تحتاج إلى 60 يوما للوصول بعد أن كانت 36 يوما فقط قبل الهجمات.