العالم اليوم - استهدف ميركافا.. حزب الله يعود للرد بعد هدوء استمر 72 ساعة

انتم الان تتابعون خبر استهدف ميركافا.. حزب الله يعود للرد بعد هدوء استمر 72 ساعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 يونيو 2024 04:25 مساءً - بعد توقف دام أكثر من 72 ساعة، عاد حزب الله إلى الرد على القصف الإسرائيلي لبلدات وقرى جنوب لبنان، رغم تحذيرات المبعوث الأميركي الخاص، آموس هوكشتاين، الذي زار بيروت في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

ففي بيان، قال حزب الله إنه استهدف دبابة ميركافا إسرائيلية داخل موقع "حدب يارين"، بواسطة مسيرة انقضاضية وأصابوها إصابة مباشرة.

وردت إسرائيل بشن غارة بواسطة طائرة مسيرة استهدفت سيارة على مفرق البرغلية في قضاء صور جنوبي لبنان.

وسبق ذلك إطلاق صافرات إنذار في الجليل الغربي تحذيرا من مسيرة لحزب الله.

وفي وقت لاحق اليوم، تحدثت مصادر إسرائيلية عن سقوط صواريخ في الجليل الغربي، مشيرة إلى أنها أطلقت من لبنان.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه مستوطنة المنارة بالجليل الأعلى.

وكان المبعوث الأميركي الخاص قال في بيروت في وقت سابق الثلاثاء إن الولايات المتحدة تريد تجنب "حرب أكبر" على طول الحدود المتوترة بين لبنان وإسرائيل.

وأشار هوكشتاين إلى أن النزاع بين حزب الله وإسرائيل استمر لوقت كاف، وقال "يجب وضع حلول حاسمة".