ميقاتي: لبنان لا يسعى للتصعيد ونطالب بوقف العدوان والخروقات الإسرائيلية

جدة - نرمين السيد - رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتى

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله مبعوث الرئيس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن لبنان لا يسعى للتصعيد ويطالب بوقف العدوان الإسرائيلي، مطالبًا بعودة الهدوء والاستقرار إلى الحدود الجنوبية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: "نواصل السعي لوقف التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار ووقف الخروقات المستمرة للسيادة اللبنانية". وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: التهديدات الإسرائيلية المستمرة للبنان، مؤكدًا: "لن تثنينا عن مواصلة البحث لإرساء التهدئة وهذا يمثل أولوية لدينا".

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