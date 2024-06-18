جدة - نرمين السيد - متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، إن ادعاءات الصحفي ياعكوف باردوغو المقرب من نتنياهو بشأن دعم رئيس الأركان هيرتسي هاليفي، بقاء حكم حماس في غزة كاذبة وتضر بالجيش ورئيس الأركان، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان المحلل السياسي للقناة العبرية "14"، يعقوب باردوغو، قد صرح بأن رئيس الأركان هيرتسي هاليفي يدعم الحفاظ على حكم حماس في قطاع غزة في نهاية الحرب. كما أضاف، أن من يتابع زيارة عاموس هوكشتاين المبعوث الخاص لإدارة بايدن إلى إسرائيل، يدرك وجود خطوط متوازية بين التصريحات الأمريكية وما يقوله رئيس الأركان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متحدث جيش الاحتلال: الادعاءات بشأن دعم هاليفي بقاء حكم حماس في غزة كاذبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.