العالم اليوم - معهد سيبري: إسرائيل تمتلك 90 رأسا نووية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 يونيو 2024 05:26 مساءً - كشف تقرير أعده معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" أن إسرائيل تعمل على تحديث "البلوتونيوم" في مفاعل ديمونة النووي.

وتعمل إسرائيل على تطوير البلوتونيوم الخاص بها في مفاعلها في منشأة الأبحاث النووية في ديمونا، وفقًا للتقرير السنوي لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام SIPRI حول الأسلحة النووية.

ونقلت صحيفة "جيروزليم بوست" الإسرائيلية عن التقرير قوله إن الباحثين أشاروا إلى أن إسرائيل لا تعترف علناً بامتلاك أسلحة نووية، لكنهم أضافوا أن إسرائيل تعمل على تحديث ترسانتها النووية من خلال تطوير البلوتونيوم الخاص بها.

ويصنف تقرير معهد "سيبري" إسرائيل في المرتبة الثامنة من حيث إجمالي عدد الرؤوس الحربية النووية المخزنة لديها.

وحدد المعهد بأن إسرائيل تمتلك 90 رأسا حربيا نوويا، وهي بذلك تتقدم على كوريا الشمالية التي تشير التقديرات إلى أنها تمتلك 50 رأسا نوويا.

وبحسب التقرير، تحتل روسيا المركز الأول بامتلاكها 4380 رأسا حربيا نوويا، تليها الولايات المتحدة بـ3708 رأسا نوويا، دون تغيير عن عام 2023.

وحلت الصين في المركز الثالث بنحو 500 رأس حربي، ارتفاعا من 410 في عام 2023، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة.

وبحسب التقرير، فإنه في يناير 2024، كان لدى الهند 172 رأسا نوويا وباكستان 170 رأسا نوويا.