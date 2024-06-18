العالم اليوم - حزب الله ينشر فيديو لعملية مراقبة جوية لمناطق حساسة في حيفا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 يونيو 2024 05:26 مساءً - نشر حزب الله اللبناني، الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر ما قالت عنها إنها لقطات صورتها طائرة مراقبة تابعة لها لمواقع في إسرائيل منها موانئ بحرية ومطارات لمدينة حيفا على بعد 27 كيلومترا من الحدود اللبنانية.

ويظهر الفيديو الذي تتجاوز مدته 9 دقائق صور عالية الدقة لميناء حيفا بالكامل ومستوطنة الكريوت وما تحتويه من منشآت عسكرية حساسة وضخمة.

ورصدت طائرة حزب الله مجمع الصناعات العسكرية لشركة رفائيل للصناعات الدفاعية ومنصات للقبة الحديدية ومخازن صواريخ للدفاع الجوي.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الفيديو الذي نشره حزب الله يتضمن مكاتب هيئة تطوير الأسلحة في خليج حيفا.

كما رصد الفيديو تكتلا عمرانيا في مستوطنة الكريوت، وقال الحزب "إنه عالي الكثافة" ويضم 260 ألف مستوطن، في إشارة إلى الكلفة البشرية الكبيرة التي قد تتكبدها إسرائيل في حال اندلعت حرب شاملة مع الحزب.

وأرسل حزب الله طائرات مسيرة لغرضي المراقبة وشن هجمات على إسرائيل في الأشهر الثمانية الماضية وسط تبادل لإطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع الحرب الدائرة في قطاع غزة.