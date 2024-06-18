جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل الإعلام الاسرائيلية بإطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة ومستوطنة كرم أبو سالم، عند نقطة العبور الجنوبية إلى غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.





وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ256 من العدوان، قصف مناطق عدة من قطاع غزة ووسطه وجنوبه، ما اسفر عن استشهاد 17 مواطنا وإصابة العشرات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جيش الاحتلال يطلق صفارات الإنذار في منطقة كرم أبو سالم بغلاف غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.