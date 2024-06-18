حماس: الاحتلال يواصل حرب التجويع على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - المجاعة في قطاع غزة

قالت حركة حماس، إن "حكومة الاحتلال تمارس أبشع صور العقاب الجماعي ضد مدنيين عزل عبر فرض حصار مطبق على قطاع غزة وإغلاق المعابر".





وأضافت حركة حماس في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "مظاهر المجاعة والكارثة الإنسانية تتصاعد خصوصا في محافظتي غزة والشمال"، مشيرة إلى أن الاحتلال يواصل حرب التجويع على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وطالبت الحركة الفلسطينية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ قرارات فورية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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