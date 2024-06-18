حزب الله اللبناني ينشر مقاطع مصورة لنقاط عسكرية إسرائيلية

جدة - نرمين السيد - نشر حزب الله اللبناني مقاطع مصورة التقطتها مسيرة تابعة له لنقاط عسكرية إسرائيلية بشمال إسرائيل، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.





وأشارت القاهرة الإخبارية، إلى أن المقاطع المصورة لحزب الله اللبناني، ترصد أهدافا إسرائيلية بميناء حيفا والقاعدة الجوية. يشار إلى أن حزب الله اللبناني، أعلن استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" داخل موقع حدب يارين في الجليل الغربي بمسيرة انقضاضية، مؤكدا أنه حقق إصابة مباشرة.

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