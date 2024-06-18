قتيل بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة بقضاء صور بالجنوب اللبناني

جدة - نرمين السيد - الجنوب اللبناني

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بسقوط قتيل في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بقضاء صور بالجنوب اللبناني.





يشار إلى أن مسؤولين فلسطينيين بغزة، قالوا إن "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية يصران على إدخال 2.4 مليون مدني في قطاع غزة إلى نفق المجاعة".

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