الإسرائيليون ينظمون مظاهرات حاشدة جديدة ضد نتنياهو.. مطالب بالتفاوض مع حماس من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 يونيو 2024 05:33 مساءً - تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، احتجاجا على أسلوب تعامل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الحرب في غزة.

وبدأت المظاهرة خارج الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، قبل أن تتجه إلى المقر الشخصي لرئيس الوزراء نتنياهو.

وطالب المتظاهرون الحكومة بالتفاوض مع حماس من أجل إعادة الرهائن المتبقين الذين احتجزتهم الجماعة الفلسطينية المسلحة منذ غارتها القاتلة على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، وكذلك إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وقالت رويترز إن بعض المتظاهرين انفصلوا عن الحشد الأكبر وحاولوا اختراق حواجز الشرطة. وتمكنت قوات الأمن من صد المتظاهرين، واستخدمت في النهاية خراطيم المياه لتفريق الحشد.

وجاءت الاحتجاجات بعد ساعات من قيام نتنياهو بحل حكومته الحربية، وهو القرار المتوقع بعد استقالة بيني غانتس وجادي آيزنكوت، وهما جنرالان سابقان من الوسط، الأسبوع الماضي بسبب خلافات مع رئيس الوزراء حول اتجاه الحرب.

وانضم غانتس إلى حكومة الوحدة التي شكلها نتنياهو في أكتوبر مع بداية الحرب وطالب بتشكيل حكومة حرب.

وقال البيت الأبيض يوم الإثنين إن الحل كان إجراء “داخليا” و”محليا” من قبل الحكومة الإسرائيلية، وأن الولايات المتحدة ستواصل التفاعل مع نتنياهو.

وفي وزارة الخارجية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين خلال مؤتمر صحفي إنه ليس من اختصاص الولايات المتحدة أن تقرر من يجب أن يكون في حكومة إسرائيل.

ومع ذلك، أضاف ميللر أن واشنطن ستعبر علنًا عن خلافاتها بشأن السياسات "التي نعتقد أنها غير مثمرة، ليس فقط لمحنة الشعب الفلسطيني ولكن أيضًا لأمن إسرائيل"، عندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء أصوات اليمين المتطرف في قرار إسرائيل. تحضير. وقالت الولايات المتحدة إنه من المفيد تشكيل حكومة حرب.

من ناحية أخرى، بدأ يوم الاثنين سريان "وقفة تكتيكية" لمدة 11 ساعة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في أجزاء من جنوب قطاع غزة.

وقالت إسرائيل إن وقف هجومها على جنوب غزة سيستمر في المستقبل القريب وسيسمح لشاحنات المساعدات الإنسانية بالوصول إلى معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل، وهو نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الواردة.

ويمكن بعد ذلك أن تنتقل الشاحنات بأمان إلى طريق سريع قريب لإيصال الإمدادات الغذائية والطبية التي تشتد الحاجة إليها إلى أجزاء أخرى من غزة.