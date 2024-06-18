الرئيس الصيني: مهمة السيطرة على الفيضانات التي تجتاح البلاد صعبة وخطيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 يونيو 2024 05:33 مساءً - قال الرئيس الصيني شي جين بينغ ،اليوم الثلاثاء، إن مهمة السلطات في السيطرة على الفيضانات التي تجتاح مناطق عديدة بالبلاد جراء الأمطار الموسمية الغزيرة تعد صعبة وخطيرة.

وطالب الرئيس بتسخير كافة الجهود للسيطرة على آثار الفيضانات العارمة في الجنوب بشكل خاص، كما حث سلطات الإنقاذ على استنفاد كافة المحاولات لإنقاذ المفقودين والعالقين والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وذلك حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا".

وتسببت الفيضانات في مصرع وفقدان العشرات خلال الأيام الماضية بالإضافة إلى وقوع انهيارات أرضية وغمر الطرق والمنازل بوسط وشرق البلاد.