نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين يلتقي "شبيها" له في ياكوتيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أثناء لقائه بحشد من المواطنين بياكوتيا قال أحد المواطنين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يشبهه، فرد بوتين: كلنا نشبه بعضنا البعض.

جاء ذلك عقب خروج بوتين من لقاء المتخصصين والشباب في عاصمة جمهورية ساخا (ياكوتيا)، ياكوتسك، ممن انتقلوا إلى الحياة في الشرق الأقصى.

وسأل أحد المواطنين بوتين: "كيف حالك؟" فأجاب الرئيس: "ممتاز". فأردف آخر: "أنت تشبهني". فما كان من بوتين إلا أن رد: "كلنا نشبه بعضنا البعض".

وقد وصل الرئيس الروسي إلى منطقة ياكوتيا الروسية في رحلة عمل، سيتوجه بعدها في زيارة دولة إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ثم في اليوم التالي إلى فيتنام.

وفي إطار الزيارة زار بوتين معرض تكنولوجيا المعلومات والصناعات الابتكارية بـ "حي العمل"، الذي يعد أكبر تجمع لتكنولوجيا المعلومات والصناعات الابتكارية في الشرق الأقصى الروسي. وصرح خلال اجتماع بالمتخصصين والشباب الذين انتقلوا للحياة في الشرق الأقصى بأن ياكوتيا تمثل 40% من مساحة البلاد، وجاذبيتها آخذة في التزايد مع زيادة معدل تدفق هجرة الشباب إلى هناك.

وتعد ياكوتيا أو جمهورية ساخا (باللغة الياقوتية)، أكبر كيان من حيث المساحة ليس فقط بروسيا بل في العالم حيث تبلغ مساحتها 3 مليون كيلومتر مربع، وتقع في الجزء الشمالي الشرقي من سيبيريا وتقع أكثر من 40% من أراضيها وراء الدائرة القطبية الشمالية. وتعتمد الجمهورية على التعدين، لا سيما الألماس والذهب والقصدير.