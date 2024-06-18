وأضافت الصحة الفلسطينية، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نعمل على إنشاء مستشفيات ميدانية رغم عدم قدرتها على توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.
وقبل قليل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37372 شهـيدا و85452 مصابا منذ 7 أكتوبر.
وقالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 25 شهيدا و80 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة الفلسطينية: فقدنا 70% من القدرة السريرية في قطاع غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.