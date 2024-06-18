الصحة الفلسطينية: فقدنا 70% من القدرة السريرية في قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن "المنظومة الصحية فقدت أكثر من 70% من القدرة السريرية في قطاع غزة ونكافح لإسناد المستشفيات المتبقية".





وأضافت الصحة الفلسطينية، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نعمل على إنشاء مستشفيات ميدانية رغم عدم قدرتها على توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.

وقبل قليل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37372 شهـيدا و85452 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وقالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 25 شهيدا و80 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.