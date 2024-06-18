نتنياهو: أبلغت بلينكن أنه من غير المعقول أن تمنع أمريكا السلاح عن إسرائيل

جدة - نرمين السيد - بنيامين نتنياهو

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه من غير المعقول أن تمنع الولايات المتحدة السلاح والذخيرة عن إسرائيل؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يشار إلى أن سائل الإعلام الاسرائيلية أعلنت إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة ومستوطنة كرم أبو سالم، عند نقطة العبور الجنوبية إلى غزة.

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