جدة - نرمين السيد - أنتوني بلينكن

صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن مصر وقطر تعملان على جسر هوة الطلبات التي قدمتها حركة حماس والمقترح الخاص بالهدنة.





وأكد بلينكن، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس جو بايدن شدد منذ اليوم الأول على توفير كل ما يلزم لضمان أمن إسرائيل وتمكينها من الردع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلينكن: مصر وقطر تعملان على تقريب وجهات النظر مع حماس بشأن مقترح الهدنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.