نتنياهو: أبلغت وزير الخارجية الأمريكي أنه من غير المعقول أن تمنع الولايات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 يونيو 2024 07:28 مساءً - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بليكن، أنه من غير المعقول أن تمنع الولايات المتحدة السلاح والذخيرة عن إسرائيل، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل

من جانبه، قال المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكشتاين، اليوم الثلاثاء، إن التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة من شأنه أن يؤدي أيضًا إلى إنهاء التصعيد الحدودي بين لبنان وإسرائيل.

وأضاف هوكشتاين خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارته إلى لبنان، أن النزاع بين حزب الله وإسرائيل استمر لوقت كافٍ ويجب وضع حلول حاسمة، مشيرًا إلى أن المدنيين وممتلكاتهم يتضررون بسبب استمرار التصعيد على الحدود.

ولفت إلى أن التهدئة على الحدود سيسمح بعودة السكان لجنوب لبنان وشمال إسرائيل، مؤكدًا أن محادثاته في بيروت وتل أبيب هدفها تجنب تصعيد أكثر وأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يمكن أن يضع حدًا للنزاع.