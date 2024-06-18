القاهرة الإخبارية: قصف عنيف تتعرض له مدينة رفح الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - رفح الفلسطينية

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة تتعرض لقصف عنيف من قبل الاحتلال الإسرائيلي.





وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إطلاق صفارات الإنذار في منطقة كرم أبوسالم بغلاف غزة.

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