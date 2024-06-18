نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصرف غريب.. الرئيس الأمريكي يصدر أصواتا مريبة ويصرخ على الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن بالصراخ بشكل مفاجئ في وجه وسائل الإعلام بعد اجتماعه مع أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ في البيت الأبيض.

ويظهر مقطع فيديو نشرته قناة Forbes Breaking News على "اليوتيوب"، قيام الرئيس الأمريكي بمصافحة ستولتنبرغ، وبعد ذلك حاول الصحفيون طرح الأسئلة عليه، لينظر بايدن نحوهم مبتسما، وبعد ذلك بدأ يصدر أصواتا غريبة ويصرخ.

ومن ثم بدأ بايدن بالضحك لكن الصحفيين استمروا في طرح الأسئلة عليه.



في 16 يونيو الجاري، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس بايدن خلال حفل للمانحين في لوس أنجلوس اعتبر دليلا جديدا على التراجع الكبير في قدراته العقلية والذهنية.

وظهر في المقطع المتداول الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما رفقة بايدن على خشبة المسرح وهما يودعان الضيوف في حفل أقيم في لوس أنجلوس. وفي اللحظة التي لوح فيها أوباما بيده وسار نحو المخرج وقف بايدن متجمدا مع ابتسامة عريضة على وجهه بلا حراك الأمر الذي دفع أوباما ليمسك يد خلفه ويخرجه من المنصة.

وفي وقت سابق خلال قمة G7 في إيطاليا بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ "التجوال" خلال عرض مظليين قبل أن تتدخل رئيسة وزراء البلد المضيف جورجيا ميلوني لـ "إعادته" إلى مجموعة القادة.

يذكر أن زلات اللسان المتكررة والكلام المبهم أحيانا والحركات المحرجة لبايدن البالغ من العمر 81 عاما تجعل خصومه السياسيين يشككون في أهليته لولاية رئاسية ثانية.