جدة - نرمين السيد - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى بيونج يانج في زيارة رسمية لكوريا الشمالية؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: بوتين يصل إلى بيونج يانج فى زيارة رسمية لكوريا الشمالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.